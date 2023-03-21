Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi. AK Parti ve MHP kurmayları, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak. Muharrem İnce ve Fatih Erbakan da YSK'ya cumhurbaşkanlığı başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri de askıya çıktı. Listelerde ismi olmayanlar nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunacak. Peki seçmen listeleri ne zamana kadar askıda kalacak? Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak, nereye başvuracak?