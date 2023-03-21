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Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da yüz yüze eğitim 27 Mart’ta başlıyor

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen 4 ilde kademeli eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da bazı ilçelerde 27 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Peki Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da nerede, hangi okullarda eğitim görülecek?

12:06 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Mahmut Özer duyurdu: 4 ilde okullar ne zaman açılacak?

Bakan Mahmut Özer duyurdu: 4 ilde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okulların yeniden açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 4 ili işaret etti. Özer'in açıklaması şu şekilde: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak."

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da hangi okullarda eğitim görülecek?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz.

Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda kontey okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık.

8 ve 12. sınıf sınav konuları hangileri?

Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz. 8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız."


#Kahramanmaraş
#Hatay
#Adıyaman
#mahmut özer
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