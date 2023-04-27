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Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu haberimizde Kahramanmaraş seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kahramanmaraş’da hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

17:06 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş seçim sonuçları

Kahramanmaraş seçim sonuçları

Kahramanmaraş seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Kahramanmaraş, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Tekirdağ ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %%89,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu
ne oldu? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kahramanmaraş belediyesi kimde, hangi partide? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları cumhurbaşkanı adayları oy oranları, kazanan Kahramanmaraş milletvekilleri.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Vahit Kirişçi

2- Ömer Oruç Bilal Debgici

3- Mevlüt Kurt

4- Tuba Köksal

5- Mehmet Şahin

6- Hasan Gezginç

7- Koray Kıraç

8- Ramazan Gürbak

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ahmet Çabukel

2- Neslihan Koca Nergiz

3- Ziya Dumlupınar

4- Burak Sert

5- Şeyma Aytemiz Arslantürk

6- İrfan Mert Yıkan

7- Emine Leblebici

8- Serdal Kurtoğlu

MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

2 TURAN ŞAHİN

3 ERTUĞRUL DOĞAN

4 ÖMER ÖZKAN

5 AZİZ KÖMÜRCÜ

6 HÜSEYİN ÇİÇEK

7 SERMET YILDIZ

8 MESUT ÇAKAR

YEŞİL SOL PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- HÜSEYİN EROĞLU

2- AYŞEGÜK DEMİROĞLU

MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hilmi Emre Kazancı

2. Halil İbrahim Kuruçay

3. Kontenjan

4. Durmuş Karakaş

5. Hamza Erpaylaştıran

6. Erdal Çiftçi

7. Oğuzhan Keklik

8. Feriha Cansu Aksoy

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

2023 Kahramanmaraş cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan
28. Dönem Kahramanmaraş milletvekilleri
burada yer alacaktır.

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 74,2’sini alırken,
Muharrem İnce Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre oyların yüzde 14,9’unu aldı. Meral Akşener yüzde 8,5, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 1,2 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş oy oranı
% 74,8 olurken, AK Parti 6, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kahramanmaraş oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 20,9’unu alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kahramanmaraş hangi parti ne kadar oy aldı? Kahramanmaraş’ta hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 58,5
  2. MHP % 16,3
  3. CHP % 9,8
  4. İYİ Parti % 9,6
  5. HDP % 3,8

Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oyların % 67,60’ını alırken, CHP adayı Ali Öztunç ise oyların % 27,28’ini aldı.

KAHRAMANMARAŞ’IN İLÇELERİ NELER?

Kahramanmaraş ilinin 11 ilçesi vardır: Dulkadiroğlu ve Onikişubat, büyükşehir metropol ilçeleridir. Diğer ilçelerinden nüfusu ve alanı en büyük ilçesi Elbistan'dır.

Merkez ilçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Diğer ilçeler:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

KAHRAMANMARAŞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Kahramanmaraş İli (1973'e kadar Maraş), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


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