Kahramanmaraş seçim sonuçları
Kahramanmaraş seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Vahit Kirişçi
2- Ömer Oruç Bilal Debgici
3- Mevlüt Kurt
4- Tuba Köksal
5- Mehmet Şahin
6- Hasan Gezginç
7- Koray Kıraç
8- Ramazan Gürbak
CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ahmet Çabukel
2- Neslihan Koca Nergiz
3- Ziya Dumlupınar
4- Burak Sert
5- Şeyma Aytemiz Arslantürk
6- İrfan Mert Yıkan
7- Emine Leblebici
8- Serdal Kurtoğlu
MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA
2 TURAN ŞAHİN
3 ERTUĞRUL DOĞAN
4 ÖMER ÖZKAN
5 AZİZ KÖMÜRCÜ
6 HÜSEYİN ÇİÇEK
7 SERMET YILDIZ
8 MESUT ÇAKAR
YEŞİL SOL PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- HÜSEYİN EROĞLU
2- AYŞEGÜK DEMİROĞLU
MEMLEKET PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Hilmi Emre Kazancı
2. Halil İbrahim Kuruçay
3. Kontenjan
4. Durmuş Karakaş
5. Hamza Erpaylaştıran
6. Erdal Çiftçi
7. Oğuzhan Keklik
8. Feriha Cansu Aksoy
14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Kahramanmaraş hangi parti ne kadar oy aldı? Kahramanmaraş’ta hangi parti kazandı?
- AK Parti % 58,5
- MHP % 16,3
- CHP % 9,8
- İYİ Parti % 9,6
- HDP % 3,8
Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oyların % 67,60’ını alırken, CHP adayı Ali Öztunç ise oyların % 27,28’ini aldı.
KAHRAMANMARAŞ’IN İLÇELERİ NELER?
Kahramanmaraş ilinin 11 ilçesi vardır: Dulkadiroğlu ve Onikişubat, büyükşehir metropol ilçeleridir. Diğer ilçelerinden nüfusu ve alanı en büyük ilçesi Elbistan'dır.
Dulkadiroğlu
Onikişubat
Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
KAHRAMANMARAŞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Kahramanmaraş İli (1973'e kadar Maraş), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1