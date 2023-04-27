Kahramanmaraş, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Tekirdağ ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %%89,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu