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Malatya ve Kahramanmaraş Valiliğinden tatil açıklaması

Malatya ve Kahramanmaraş Valiliğinden tatil açıklaması

19:113/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil edildi.
Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil edildi.

Malatya ve Kahramanmaraş Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.


MALATYA VALİLİĞİNDEN YAPILAN TATİL AÇIKLAMASI


Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak,
6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli
sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNDEN YAPILAN TATİL AÇIKLAMASI


Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.


Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek,
okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği
, k
amu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli
sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

#Malatya
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Okullar tatil
#6 şubat

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