Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak,

6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli