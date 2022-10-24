Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır?

Kaktüs bakımında ilk dikkat edilmesi gereken şey kaktüsün ortamını kendi doğal ortamına en yakın şekilde planlamanızdır. Gün ışığı, oda sıcaklığı, toprak ve sulama koşulları çok önemlidir. Gelin tek tek kaktüs bakımında dikkat edileceklere bakalım...

KAKTÜS ÇEŞİTLERİ

Yeryüzünde 2000 den fazla kaktüs türü olduğu söyleniyor. Meksika, Orta ve Güney Amerika’da bazı türleri besin olarak tüketiliyor. Zehirli olan türlerinde eğer dikeni elinize batarsa önce his yetisi daha sonra baş dönmesi yaşamaya neden oluyor. Bazı türleri ahşap eşya yapımında kullanılıyor.

Kaktüs çeşitlerinde 200’den fazla cins ve 10.000 ‘in üzerinde tür bulunur. Türlerine göre 15 ila 300 yaşına kadar yaşayabilirler. Bunlar 3 alt familyaya ayrılırlar.

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Pereskioideae: İnce ve uzun, çoğu hayla yapraklı kaktüsler

Opuntioideae: Gelişme noktalarından sürgün veren, yassı veya sütunumsu kaktüsler

Cereoideae: Diğer top ve sütun formlu kaktüsler

KAKTÜS EVİN NERESİNE KONMALI?

Kaktüsler bolca güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Kaktüslerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için güneşlenme süreleri uzun tutulmalıdır. Bu nedenle kaktüsünüzü evinizin güney cephesinde en çok güneş alan yere koymalısınız. Güneş alan yerler kaktüsler için en ideal yerdir. Mümkün olduğunca pencereye yakın yere koyabilirsiniz.

KAKTÜS NASIL VE NE KADAR SULANMALI?

Kaktüsler genelde çok sulanmaktan ölen bitkilerdir. Kaktüsler fazla suyu sevmezler, çürümelerine neden olur. Su istedikleri zamanlar büyüme dönemleri olan Mart- Ağustos ayları arasıdır. Bu aylar arasında kaktüslerinizi sulayabilirsiniz fakat sulama yaptığınızda hava mutlaka güneşli ve sıcak olmalı.Kış aylarında kaktüslerinizi sulamasanız da olur çünkü ihtiyaç duymazlar.

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KAKTÜSÜN TOPRAĞI NASIL OLMALI?

Kaktüs bitkisinin toprağı mutlaka suyu geçirmelidir ve kireçli olmamalıdır. Çöllerdeki gibi kalın kum ve toprak karışımından en fazla verim alınmaktadır.

KAKTÜSE GÜBRE VERİLİR Mİ?

Kaktüslere asla hayvan gübresi verilmemelisiniz. Onun yerine ‘çiçek çoşturan’ ya da ‘çiçek açtırıcı vitamin’ olarak bilinen gübrelerden verebilirsiniz. Gübre vermek için ilkbahar aylarını tercih etmelisiniz, kışın gübre vermemelisiniz. Çünkü kaktüs kışın dinlenme sürecine geçer ve gübreyi kullanamaz. Kullanılmayan fazla gübre de kaktüse zarar verir.

KAKTÜS ÇOĞALTILABİLİR Mİ?

Kaktüsler çoğaltılabilir fakat dikkatli olunması gerekir. Çoğaltma işlemi yapılırken kökten ayrılmalı ve saksıdan çıkarır çıkarmaz diğer saksıya aktarmalısınız. Kaktüs çoğaltma işleminizi mutlaka yaz mevsiminde yapmalısınız.

KAKTÜS NASIL ÇOĞALTILIR?

Kaktüsleri tohumla ,yavru ayırarak ya da kökten ayırmayla çoğaltabilirsiniz.

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En çok tercih edilen yavru ayırma yönteminde düz uçlu steril bir bıçakla tek seferde yavruyu kaktüs gövdesinden ayırın. 24 saat dikmeden ayrılan kaktüsü bekletin. Kesilen ucun üzerinde zar oluşumu gözledikten sonra yeniden toprağa dikebilirsiniz. Ayrıca daha hızlı köklenmesini istiyorsanız kopan bir kaktüsün ucunu suda da köklendirebilirsiniz.