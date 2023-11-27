Kalıtsal Anjioödem nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri
Herediter anjioödem (HAE), tekrarlayan ve şiddetli şişlik atakları ile karakterize olan bir kalıtsal hastalıktır. HAE'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, C1-INH eksikliğinin veya işlevinin bozulmasının, kanın pıhtılaşmasını ve damar duvarlarının geçirgenliğini artırarak şişmeye neden olduğuna inanılmaktadır. HAE'nin belirtileri, atakların şiddetine ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Herediter anjioödem belirtileri ve tedavi yöntemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Kalıtsal anjioödem (herediter anjioödem), genetik olarak geçen ve vücutta sıvı birikimine yol açarak şişmelere neden olan bir hastalıktır.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDEN OLUR?
Herediter anjioödem, genellikle C1 inhibitörü adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlevsizliği nedeniyle ortaya çıkar. Bu proteinin eksikliği, vücudun kontrolsüz inflamasyon (iltihap) sürecine yol açar.
HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELER?
HEREDİTER ANJİOÖDEM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?
Kalıtsal anjioödem için kesin bir tedavi yoktur, ancak mevcut tedavi yöntemleriyle hastalığın semptomları kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.
HEREDİTER ANJİOÖDEM ATAKLARINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?
HAE'li hastalar, atakları önlemek için aşağıdaki önlemleri alabilirler:
- Stresten kaçının.
- Asetaminofen, ibuprofen veya aspirin gibi ilaçları dikkatli kullanın.
- Bazı gıdalara ve ilaçlara maruz kalmaktan kaçının.
HAE'li hastalar, atakları erken fark etmek ve tedaviye başlamak için eğitilmelidir.