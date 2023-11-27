Herediter anjioödem (HAE), tekrarlayan ve şiddetli şişlik atakları ile karakterize olan bir kalıtsal hastalıktır. HAE'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, C1-INH eksikliğinin veya işlevinin bozulmasının, kanın pıhtılaşmasını ve damar duvarlarının geçirgenliğini artırarak şişmeye neden olduğuna inanılmaktadır. HAE'nin belirtileri, atakların şiddetine ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Herediter anjioödem belirtileri ve tedavi yöntemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Kalıtsal anjioödem (herediter anjioödem), genetik olarak geçen ve vücutta sıvı birikimine yol açarak şişmelere neden olan bir hastalıktır.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDEN OLUR?

Herediter anjioödem, genellikle C1 inhibitörü adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlevsizliği nedeniyle ortaya çıkar. Bu proteinin eksikliği, vücudun kontrolsüz inflamasyon (iltihap) sürecine yol açar.

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELER?

Şişlik Atakları: Yüz, eller, ayaklar, genital bölge ve mide-barsak sistemi gibi vücudun çeşitli bölgelerinde ani şişlikler meydana gelebilir.

Karın Ağrısı: Mide-barsak sistemindeki şişme nedeniyle şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir.

Solunum Güçlüğü: Hava yollarında şişme yaşanması durumunda nefes alma güçlüğü ve boğulma hissi ortaya çıkabilir.

Yüz ve Dudakların Şişmesi: Yüz, dudak, dil ve boğaz bölgesinde ani şişmeler görülebilir.

Ciltte Döküntüler: Genellikle ciltte kızarıklık veya döküntü görülmez, bu da hastalığı diğer alerjik reaksiyonlardan ayırır.

HEREDİTER ANJİOÖDEM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Kalıtsal anjioödem için kesin bir tedavi yoktur, ancak mevcut tedavi yöntemleriyle hastalığın semptomları kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.

Akut Atak Tedavisi: Atak sırasında, C1 inhibitör konsantreleri, bradykinin reseptör blokerleri veya kallikrein inhibitörleri gibi ilaçlar kullanılabilir.

Profilaktik Tedavi: Sık atak geçiren hastalarda, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için düzenli olarak C1 inhibitör konsantreleri veya androjen türevleri verilebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Tetikleyici faktörlerden kaçınmak (stres, belirli ilaçlar, mekanik travma vb.) ve hastalık hakkında bilinçlenmek önemlidir.

Acil Durum Planı: Solunum yollarının etkilenmesi durumunda acil müdahale gerekebilir, bu yüzden hastaların ve yakınlarının bu duruma hazırlıklı olması önemlidir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM ATAKLARINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

HAE'li hastalar, atakları önlemek için aşağıdaki önlemleri alabilirler:

Stresten kaçının.

Asetaminofen, ibuprofen veya aspirin gibi ilaçları dikkatli kullanın.

Bazı gıdalara ve ilaçlara maruz kalmaktan kaçının.

HAE'li hastalar, atakları erken fark etmek ve tedaviye başlamak için eğitilmelidir.







