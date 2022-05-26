Özgün Kalkale nedir, nasıl yapılır? Kalkale harfleri nelerdir?
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Kalkale nedir, nasıl yapılır? Kalkale harfleri nelerdir?

Tecvid kaidelerinden biri olan "kalkale", Kur'an okuma usulünde en çok merak edilen uygulamalardandır. Peki, kalkale nedir? Kalkale nasıl yapılır? Kalkale harfleri nelerdir? İşte, kalkale hakkında bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalkale nedir, nasıl yapılır? Kalkale harfleri nelerdir?
​ Kalkale nedir, nasıl yapılır? Kalkale harfleri nelerdir? ​

Kalkale, kımıldatmak, sarsmak ya da seslenmek anlamlarına gelir. Aynı zamanda bir şeyi depretmek anlamında kullanımı da mümkündür. İşte, kalkaleye dair.

KALKALE NE DEMEKTİR?

  • Sesin çıkış yeri (mahrec)inden kuvvetlice duyulacak şekilde vurgulu olarak titretmeğe denir.
KALKALE HARFLERİ KAÇ HARFTİR?

Beş harftir ki, ….. harfleridir.

  • قُطْبُ جَدٍ

KALKALE HARFLERİ NE ZAMAN OLUR?

Bu beş harften biri, kelimenin ortasında veya sonunda sâkin olarak bulunduğu vakit (Tecvîd hükmü) kalkale olur.

KALKALE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Yapılırken, kalkale harfinin önündeki harfin harekesi göz önüne alınır. Yani, hareke (üstün. esre, ötre) olabileceğine göre, önceki harfin sesine uygun bir şekilde yapılır.

Dikkat: Bir de yaparken, harfe hareke vermekten, hemzeden, şeddeden, sekteden ve fazla ses çıkarmaktan (ifrattan) sakınmak lâzımdır.

KALKALE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kalkale nedir ve nasıl yapılır sık sık internet üzerinden araştırması yapılan konulardan biridir. Kalkale, Arapça'da kelimelerin ortasına ya da sonuna geldiğinde kuvvetli bir şekilde sarılmasına ve vurgulu bir şekilde okunması anlamına gelir. Aynı zamanda kalkale yapmanın da hükmü vaciptir.

Kalkale yaparken kalkale harflerine hareke verilmesi mümkün değildir. Ayrıca kalkale sesi, kendisinden bir önce harfin harekesine göre çıkarılması gerekir. Kalkale, sözlük anlamı olarak sarsmak, kımıldatmak ya da depreştirmek anlamlarına gelir. Kelimelerin ortasına ya da sonuna gelerek kelimelerin daha sert ve vurgulu okunmasına neden olur.

KALKALE HARFLERİ NELERDİR?

Kalkale harflerinin hangi harfler olduğu da merak edilen ve bundan dolayı internetten araştırılan konulardan biridir. Kalkale harflerini öğrenerek daha kolay ve hızlı bir şekilde okuma yapmak mümkündür.

Kalkale harfleri ق ,ط ,ب ,ج ,د harfleridir. Bu harfler bir kelimenin sonunda ya da ortasında cezimli bir şekilde geldiğinde kelimelerin daha vurgulu ve daha sert bir şekilde okunması gerekir. Kalkale harfleri kelimelerin sarsılmasına ve bundan dolayı da vurgulu bir ton ile okunmasına yarar. Kalkale, kelime anlamı olarak da sarsmak, seslenmek, depretmek ya da kımıldatmak anlamına gelir ve bu anlamlarda kullanımı doğru olur.

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