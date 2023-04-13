Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.

Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor. 700 bin işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin teklifini Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, 2023 yılı toplu görüşmeleri için hükümetin ilk 6 ay için zam teklifinin yüzde 30 olduğunu ve taban aylık önerisinin de 11 bin 500 lira olduğunu belirtti. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

Memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Toplu sözleşme ikramiye ödemesi ne kadar?

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı. Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

Belediye işçilerine ilave tediye var mı?

Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın Nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu yıl için ilave tediyeler en düşük 2 bin 168 lira en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.







