AK Parti seçim beyannamesi 2023'e göre asgari ücrete ve memur maaşlarına zam geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 2023 seçim beyannamesini açıkladı. Seçim startını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi tam metnini açıklarken asgari ücret zammı ve memur maaş zamlarını unutmadı. Beyannamede 6 bölüm 31 başlıkta vaatler sıralandı. Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılacağı maddesi dikkat çekti. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinden öne çıkan başlıklar.

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?

Beyannamede çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı belirtildi.

Beyannamede, şunlar kaydedildi:

"Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız. Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız."

Asgari ücret temmuz zammı kaç para, ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 asgari ücret temmuz zammı ile ilgili kulislerde dolaşan üç senaryo var. Asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Sabah'ın haberine göre, Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Asgari ücret yüzde 20 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 10 bin 207 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 30 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 11 bin 57 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 40 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 11 bin 908 liraya çıkacak.

Güncel asgari ücret ne kadar?