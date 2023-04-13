EYT ile emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Diğer taraftan EYT emeklilik başvuruları sonuçlanan vatandaşlara da ilk aylıklar bağlanmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT ile emekli olmaya hak kazananlar için ödeme tarihlerini açıkladı. Buna göre ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.

EYT emekli maaşları ne zaman yatacak, Nisan'ın kaçında?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

Bağkur emekli maaşları, bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

19/4/2023 tarihinde ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Şehit yakınları ve gaziler SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar Ölüm aylığı alanlar Şeref aylığı alanlar Geçici köy korucuları Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri Şampiyon sporcular Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri

Gazi maaşları ve korucu emekli aylıklarına zam ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL’den 6 bin 635,30 TL’ye yükseltilecek.

Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL’den az olmaması sağlandı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.







