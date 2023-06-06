Türkiye depremin acı gerçeğiyle 6 haziran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir kez daha tanıştı. Kandilli Rasathanesi üzerinden anlık deprem verileri güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yeni artçılar sıklıkla yaşanıyor. En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Adana, Malatya , Muğla, İzmir, Manisa ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafındana yayınlanan verilere göre yayınlanmaktadır. İşte son depremler listesi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Sivas’ta deprem mi oldu?

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. Kandilli Rasathanesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Elazığ’da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde saat 05.53'te bir deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Türkiye deprem risk haritası

Artçı depremler nedir, neye denir?

Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.

Deprem fay hattı nedir, nasıl oluşur?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.

Deprem fırtınası nedir?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.

Deprem kuşağı neye denir?

Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.

Kaç çeşit deprem kuşağı vardır?

1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.

3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.



