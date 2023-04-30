Karabük seçim sonuçları
AK Parti Karabük milletvekili adayları
1 CEM ŞAHİN
2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU
Yeniden Refah Partisi Karabük milletvekili adayları
1 İSMAİL ÖZER
2 MEVLÜT BAŞDEMİR
3 NESRİN ADAKOĞLU
MHP Karabük milletvekili adayları
1 AHMET DÖNMEZ
2 MURAT ORHAN
3 DİLEK ÜNVER
Millet Partisi Karabük milletvekili adayları
1 RAMAZAN GÜLER
2 CEVRİYE GÖKTEKİN
3 EMİNE ERDEM
Memleket Partisi Karabük milletvekili adayları
1 MUHARREM UĞUR ÜNSAL
2 ÖZLEM ÜNAL
3 BARIŞ AYDEMİR
BBP Karabük milletvekili adayları
1 HALİL YILDIRIM
2 FATİH KELEŞ
3 ALPARSLAN GÜNGÖR ÜSKÜP
Yeşil Sol Parti Karabük milletvekili adayları
1 İBRAHİM EKER
2 EZGİ ÇADIRCI
3 EFKAN DAŞKAYA
Türkiye İşçi Partisi Karabük milletvekili adayları
1 GÜNUZ FULYA UZ
2 ARZU GENLİK
3 ÖZÜM HANCI
CHP Karabük milletvekili adayları
1 CEVDET AKAY
2 ABDULLAH ÇAKIR
3 BAYRAM KARADAĞ
İYİ Parti Karabük milletvekili adayları
1 KÜBRA DURSUN
2 OZAN CANYURT
3 GÖKÇE ÖZDEMİR
Zafer Partisi Karabük milletvekili adayları
1 İLHAN ALPBOĞA
2 YASEMİN ODABAŞI
3 FURKAN SARIOĞLU
2023 seçimleri Karabük seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Karabük cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Karabük milletvekilleri burada yer alacaktır.
Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Karabük seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65,4’ünü alırken, Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 23,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,3’ünü aldı.
Karabük milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Karabük oy oranı % 67,4 olurken, AK Parti 23 çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 30,6’sını alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
Karabük’te hangi parti ne kadar oy aldı? Karabük’te hangi parti kazandı?
- AK Parti % 53,8
- CHP % 16,7
- MHP % 13,6
- İYİ Parti % 12,2
Karabük yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
MHP’nin Karabük Belediye başkan adayı Rafet Vergili oyların % 39,83’ünü alırken, AK Parti adayı Burhanettin Uysal ise oyların % 38,96’sını aldı.
KARABÜK’ÜN İLÇELERİ NELER?
Karabük ilçeleri seçim sonuçları şöyle:
KARABÜK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
250 bini aşkın nüfusa sahip Karabük nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Karabük’ten tam 3 milletvekili çıkacak.