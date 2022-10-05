Askerlik (celp) yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayında silah altına alınacak yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? Askere gidecek adaylar askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'nda... Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylı bilgiler...

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