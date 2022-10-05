Askerlik (celp) yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri, asker olma çağına gelmiş binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
MSB tarafından duyurulan sevk tarihleri;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022
Er (2. Grup) 8 Aralık 2022
Er (3. Grup) 5 Ocak 2023