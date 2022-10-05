Özgün Askerlik (celp) yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
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Askerlik (celp) yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2022 Kasım ayında silah altına alınacak yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? Askere gidecek adaylar askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'nda... Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım ayı askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2022: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Askerlik yerleri

Askerlik yerleri, asker olma çağına gelmiş binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK SORGULAMA EKRANI

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB tarafından duyurulan sevk tarihleri;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

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