Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 23 Kasım 2024'te açıklanacak. Piyasalarda merakla beklenen bu toplantıda, TCMB’nin faiz oranına yönelik kararı duyurulacak. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranını %5’ten %4,75’e indirmesinin ardından gözler Türkiye’de de faiz kararına çevrildi. TCMB’nin, enflasyon hedefleri ve ekonomik göstergeleri göz önünde bulundurarak nasıl bir politika belirleyeceği merakla bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI %50 SEVİYESİNDE SABİT TUTULDU!





Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında açıkladığı son olarak politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece faiz kararında üst üste yedinci ayda da değişiklik yaşanmadı





MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Karahan başkanlığında toplanacak ve kasım ayı faiz kararı için görüşmelerini gerçekleştirecek. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından mercek altına aldı.





YILIN İKİNCİ FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU 29 KASIM'DA AÇIKLANACAK?





TCMB, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu 29 Kasım'da kamuoyuna duyuracak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Merkez Bankası başkanı Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilip değerlendirilecek.





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