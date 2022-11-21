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TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2022 enflasyon oranı açıklaması ile aylık ve yıllık bazda görülen enflasyonu duyuracak. Memur ve emekli zam oranını doğrudan etkilemesi nedeniyle gözler TÜİK'in kasım ayı enflasyonu açıklamasında olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım enflasyon oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamları
Kasım ayı enflasyon

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşların belirlenmesinde en önemli etkenler arasında yer alan enflasyon rakamları merak ediliyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk haftasına açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

KASIM AYI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihin açıklandı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon farkının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

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