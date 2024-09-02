Yeniden Refah Partisi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Siyaset gündemi parti istifalarını ve partiler arası geçişleri konuşmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ve gelen kulislerin ardından bir gelişme de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar hangi partiye katılacak?

Yeniden Refah Partili olan Gülpınar'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını anımsatarak, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar oyların %38,9'unu alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise %33,6 oy almıştı.

Kasım Gülpınar kimdir?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Gülpınar, öğretmenlik, muhabirlik ve danışmanlık yaptı. 24. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Gülpınar, TBMM'de çeşitli görevlerde bulundu. Gülpınar, 25. 26. ve 27. dönemlerde de AK Parti'den TBMM'deki görevlerine devam etti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı oldu ve seçimlerde 38,9 oy alarak belediye başkanı seçildi. Gülpınar, 2 Eylül 2024 tarihinde YRP'den istifa ettiğini duyurdu. İyi düzeyde Fransızca, İngilizce, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.



