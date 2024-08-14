AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “AK Parti'ye hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak" demişti. Partiye yeni katılan isimlerin kimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. İşte AK Parti'ye katılan isimler.

1 / 16 Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

2 / 16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan başkanlara rozetleri takıldı.





3 / 16 Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti

4 / 16 Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

5 / 16 AK Parti'ye katılan belediye başkanları Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız

6 / 16 Adana/Feke - Cömert Özen (YRP)

7 / 16 Elazığ/Arıcak/Bükardı - Ali Açmaz (YRP)

8 / 16 Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (YRP)

9 / 16 Erzurum/Horosan - Hayrettin Özdemir (İYİ Parti)

10 / 16 Konya/Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

11 / 16 Muş/Bulanık/Yoncalı - Fehim Kaya (YRP)

12 / 16 Ordu/Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

13 / 16 Samsun/Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

14 / 16 Şanlıurfa/Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

15 / 16 Uşak/Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)