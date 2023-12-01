Kasri Arifan’a nasıl gidilir?
Kasri Arifan’a gitmek isteyeneler İETT otobüs hattı sorgulaması yapmakta. İstanbul Pendik Kurtköy Tepeören Kasri Arifan’da geçen otobüs ve minibüslere merak konusu. Kasri Arifan’dan geçen İETT otobüs hattı 132 numaralı hat geçmektedir. 132 AKFIRAT / TEPEÖREN - KARTAL hattı kaç dakika sürüyor? 132 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tepeören Kasri Arifan'a nasıl gidilir?
İETT ile Tepeören’e nasıl gidilir sorusu da sorulmakta. Tepeören’e giden İETT otobüsleri hat bilgisi şu şekildedir: 133P Tepeören-Tuzla, 133AK Tepeören-Kartal, 132 Akfırat-Tepeören-Kartal, 132T Tepeörene-Kartal Metro.
Levent’ten Tuzla-Tepeörene’e nasıl giderim?
Levent’ten metroyla Taksime gidilir. Taksim’den Kadıköy’e geçilir oradan da ordan 133P Tepeören-Tuzla İETT otobüsüne binilir.