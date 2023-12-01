92Ş otobüs saatleri ve 92Ş otobüs durakları bu hattı kullanan ya da kullanacaklar tarafından merak konusu. 92Ş hareket kalkış ve durak geçiş saatleri belirli aralıklarla İBB tarafından güncellenmekte. Peki 92Ş Yeni mahalle metro - Mecidiyeköy hattı kaç dakika sürüyor? İETT 92Ş kalkış saatleri, durak isimleri ve geçtiği durakları hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.