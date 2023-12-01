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Tepeören Kasri Arifan’a nasıl gidilir?

Kasrı Arifan durağı yol tarifi ve Kasrı Arifan durağının yakınından geçen İETT otobüsleri bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İETT otobüsü ile Tepeören Kasrı Arifan’a 132 otobüs hattı ile gidilebilmekte. İşte Kasrı Arifan Durağı Yol Tarifi, otobüs saatleri, durak isimleri.

17:46 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:55 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kasri Arifan’a nasıl gidilir?

Kasri Arifan’a nasıl gidilir?

Kasri Arifan’a gitmek isteyeneler İETT otobüs hattı sorgulaması yapmakta. İstanbul Pendik Kurtköy Tepeören Kasri Arifan’da geçen otobüs ve minibüslere merak konusu. Kasri Arifan’dan geçen İETT otobüs hattı 132 numaralı hat geçmektedir. 132 AKFIRAT / TEPEÖREN - KARTAL hattı kaç dakika sürüyor? 132 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tepeören Kasri Arifan'a nasıl gidilir?

İETT ile Tepeören’e nasıl gidilir sorusu da sorulmakta. Tepeören’e giden İETT otobüsleri hat bilgisi şu şekildedir: 133P Tepeören-Tuzla, 133AK Tepeören-Kartal, 132 Akfırat-Tepeören-Kartal, 132T Tepeörene-Kartal Metro.

Levent’ten Tuzla-Tepeörene’e nasıl giderim?

Levent’ten metroyla Taksime gidilir. Taksim’den Kadıköy’e geçilir oradan da ordan 133P Tepeören-Tuzla İETT otobüsüne binilir.


#Kasrı Arifan
#tepeören otobüs durakları
#132 AKFIRAT TEPEÖREN - KARTAL hattı
2 saat önce
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