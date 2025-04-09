Kastamonu'da yarın (10 Nisan) okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri sonrasında ülkenin büyük bir kısmında soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Kastamonu'da da görülen kar yağışıyla birlikte öğrenciler tatil konusunu araştırmaya başladı. İşte Kastamonu kar yağışında son durum ve tatil ile ilgili bilgiler.





KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı sonrasında tatil de gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler tatil haberi beklese de Kastamonu Valiliğinden tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler eğitimlerine devam edecek.





Kastamonu'da kar etkili oldu



