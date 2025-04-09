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Kastamonu'da yarın (10 Nisan) okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Kastamonu'da yarın (10 Nisan) okullar tatil mi? Valilik açıklaması

22:399/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan hava durumu uyarıları sonrasında Kastamonu kent merkezi ile yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü. Bu gelişmeyle birlikte öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. İşte Kastamonu hava durumu tahminleri ve tatil ile ilgili açıklamalar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri sonrasında ülkenin büyük bir kısmında soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Kastamonu'da da görülen kar yağışıyla birlikte öğrenciler tatil konusunu araştırmaya başladı. İşte Kastamonu kar yağışında son durum ve tatil ile ilgili bilgiler.


KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı sonrasında tatil de gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler tatil haberi beklese de Kastamonu Valiliğinden tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler eğitimlerine devam edecek.


Kastamonu'da kar etkili oldu


Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Bölgede soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde yerini kara bıraktı. Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Kar yağışının oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

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