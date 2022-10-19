2022 Dünya Kupası grupları: hangi takım hangi grupta?

Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 Katar Dünya Kupası gruplarının belli olmasıyla birlikte futbolseverler Dünya Kupası maçlarının ne zaman başlayacağı heyecanla sorguluyor. Peki, 2022 Dünya Kupası hangi takım hangi grupta yer alıyor?
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
DÜNYA KUPASI GRUPLARI 2022
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
DÜNYA KUPASI'NIN MAÇ PROGRAMI
20 Kasım Pazar:
Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
21 Kasım Pazartesi:
İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
22 Kasım Salı:
Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
23 Kasım Çarşamba:
Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
İspanya - Kosta Rika 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
Belçika - Kanada 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
24 Kasım Perşembe:
İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
25 Kasım Cuma:
Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
26 Kasım Cumartesi:
Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
27 Kasım Pazar:
Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
28 Kasım Pazartesi:
Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
29 Kasım Salı:
Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
30 Kasım Çarşamba:
Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
1 Aralık Perşembe:
Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
2 Aralık Cuma:
Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:
Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:
Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:
Yarı final (2 maç) / TRT 1
17 Aralık Cumartesi:
Üçüncülük maçı / TRT 1
18 Aralık Pazar:
FİNAL / TRT 1