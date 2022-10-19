Özgün Dünya Kupasını en son kim aldı? İşte 2018 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan ülke
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupasını en son kim aldı? İşte 2018 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan ülke...

FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası bu yıl Katar'da gerçekleştirilecek. 2022 FIFA Dünya kupası turnuvaları 20 Kasım'da başlayacak. Dünya kupası heyecanına kısa bir süre kala en son dünya kupası alan ülke merak konusu oldu. FIFA 2018 şampiyonu kimdi? En son Dünya Kupası alan ülke hangisidir? İşte yanıtı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dünya Şampiyonu Kimdi? 2018 FIFA Dünya Kupasını kim, hangi, ülke aldı?
FIFA Dünya kupası 2018 şampiyonu

2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlıyor. Bu yıl Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası turnuvaları öncesinde dünya kupası maçları ile ilgili detaylar merak kazandı. FIFA Dünya kupasını en son kim aldı? En son şampiyon olan ülke hangisi? İşte detaylar...

KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?

Katar 2022 Dünya Kupası A grubu maça için tarih belirlendi. İlk karşılaşma Katar ile Ekvador milli takımları arasında yapılacak. 20 Kasım 2022 Pazar akşamı saat 19.00’da Katar Ekvador ile sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

EN SON DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Son şampiyon, 2018'deki turnuvada şampiyon olan Fransa'dır.

FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMANDAN BERİ OYNANIYOR?

FIFA Dünya Kupası turnuvaları 1930'dan beri oynanmaktadır.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

1930'daki ilk turnuvadan beri, II. Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleştirilemeyen 1942 ve 1946 yılları dışında dört yılda bir düzenlenmektedir.

2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
AK PartiGrup Toplantısı

AK Parti
Grup Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.