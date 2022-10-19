Dünya Kupasını en son kim aldı? İşte 2018 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan ülke...

2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlıyor. Bu yıl Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası turnuvaları öncesinde dünya kupası maçları ile ilgili detaylar merak kazandı. FIFA Dünya kupasını en son kim aldı? En son şampiyon olan ülke hangisi? İşte detaylar...

KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?

Katar 2022 Dünya Kupası A grubu maça için tarih belirlendi. İlk karşılaşma Katar ile Ekvador milli takımları arasında yapılacak. 20 Kasım 2022 Pazar akşamı saat 19.00’da Katar Ekvador ile sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

EN SON DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Son şampiyon, 2018'deki turnuvada şampiyon olan Fransa'dır.

FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMANDAN BERİ OYNANIYOR?

FIFA Dünya Kupası turnuvaları 1930'dan beri oynanmaktadır.

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DÜNYA KUPASI MAÇLARI KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

1930'daki ilk turnuvadan beri, II. Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleştirilemeyen 1942 ve 1946 yılları dışında dört yılda bir düzenlenmektedir.