Özgün Türkiyenin kaç tane Dünya Kupası var?
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Türkiye'nin kaç tane Dünya Kupası var?

Bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bazı sorular merak kazandı. Türkiye'nin kaç tane Dünya Kupası şampiyonluğu olduğu merak ediliyor. 1930'daki ilk turnuvadan beri düzenlenen Dünya Kupası turvunavlarında Türkiye şampiyon oldu mu? Türkiye Dünya Kupasına kaç kez katıldı? Türkiye'nin kaç tane Dünya Kupası var? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye kaç kez Dünya Kupası aldı, ne zaman hangi tarihlerde katıldı? Türkiyenin kaç Dünya Kupası var?
Türkiye Dünya Kupası

2022 Katar Dünya Kupası karşılaşmaları futbol severlerin dikkatinde yer alıyor. A grubu açılış maçı için Katar ile Ekvador milli takımları karşı karşıya gelecek. Dünya kupası 2022 turnuvaları öncesi Türkiye'nin kaç tane Dünya Kupası olduğu merak kazandı. İşte bu sorunun yanıtı...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA KAÇ KEZ KATILDI?

Türkiye, Dünya Kupası'na üç kez katılma hakkı elde etti. Ancak sadece iki Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Türkiye Milli Takımı, tarihinde üç kez, 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılma şansı elde etti. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katımadı.

TÜRKİYE KAÇ TANE DÜNYA KUPASI ALDI?

İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda boy gösteren Türkiye, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenildi. İkinci maçta Güney Kore'yi 7-0 yenen Milli Takım, play off turunda Batı Almanya'ya 7-2 yenilerek elendi.

Türkiye, katıldığı ikinci turnuvada ise tarihi bir başarıya imza attı. Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grubunu Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Son 16 Turu'nda Japonya'yı saf dışı bırakan Türkiye, Çeyrek Final'de de Senegal'i elemeyi başardı. Yarı finalde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, 1-0 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Güney Kore ile karşılaşan Milli Takım, 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2022 DÜNYA KUPASI KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?

Katar 2022 Dünya Kupası A grubu maça için tarih belirlendi. İlk karşılaşma Katar ile Ekvador milli takımları arasında yapılacak. 20 Kasım 2022 Pazar akşamı saat 19.00’da Katar Ekvador ile sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

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