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KAYITLAR SONA ERDİ: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2024? AÖF az okulu sınav takvimi açıklandı mı?

"AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2024, öğrencilerin gündemine geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başladı ve 5 Temmuz'da sona erdi. Öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavlarına ağustos ayında katılım sağlayacaklar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulunda ise tek sınav olmak üzere, ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra sınavlar yapılmaktadır. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi ve ayrıntılar...

17:10 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2024?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2024?

"AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2024? AÖF az okulu sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağı, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır. Dersler bittikten sonra, AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar..

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak.

AÖF Yaz okulu kayıtları 1 Temmuz Pazartesi günü başladı, süreç 5 Temmuz Cuma günü sona erdi.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme İnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

05 Temmuz 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

#AÖF
#aöf sınavları
#AÖF yaz okulu
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