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Kaymakamlık sınavı ne zaman 2023? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ÖSYM 2023 sınav tarihi

Kaymakamlık Sınavı'nın ne zaman yapılacağı sorgulatılıyor. Sınava girmek isteyen adaylar sınav tarihini merak ediyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ÖSYM 2023 sınav tarihi...

12:29 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kaymakamlık sınavı

Kaymakamlık sınavı

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ÖSYM 2023 sınav takvimine gözler çevrildi. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim 2022 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı sınavına ilgili bölümlerden mezun olan binlerce lisans mezunu katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testi'nden oluşan söz konusu sınav Ankara'da düzenleniyor. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman 2023? Bu sene kaymakam adaylığı sınavı yapılacak mı?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2023?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok. Söz konusu sınavın 2024 yılınsa yapılması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık sınavı için 2024'ü işaret etti.

KAYMAKAMLIK SINAVI 2024 YILINDA MI YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra ilk basın buluşmasını gerçekletirdi.

Yerlikaya'nın toplantısına memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen katıldı.

Yerlikaya toplantıda Kaymakamlık sınavına ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlık sınavı için 2024 yılını işaret etti.

Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:

35 yaşın altında olmak

Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması

Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık Sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.



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Kaymakamlık sınavı ne zaman 2023? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ÖSYM 2023 sınav tarihi