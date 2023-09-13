Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi giriş ekranı ile sınav bilgileri, dersler ve takvime ulaşabiliniyor. 2023-2024 eğitim- öğretim yılının yaklaşması ile AÖF giriş ve AÖF E-devlet giriş ekranı sorgulanıyor.

AÖF GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖF sistemine giriş yapmak için şu adımları izleyin:

Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edin.

Anasayfada, "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada, öğrenci numaranızı ve şifrenizi girin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

AÖF sistemine giriş yaptıktan sonra, ders kayıtları, sınav sonuçları, not ortalaması gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

AÖF E-DEVLET İLE GİRİŞ EKRANI

AÖF sistemine e-Devlet ile giriş yapmak da mümkündür. Bu yöntem, öğrenci numaranızı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız veya şifrenizi sıfırlamak istiyorsanız kullanışlı olabilir.

AÖF sistemine e-Devlet ile giriş yapmak için şu adımları izleyin:

Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edin.

Anasayfada, "E-Devlet ile Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada, e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

E-Devlet ile giriş yaptıktan sonra, ders kayıtları, sınav sonuçları, not ortalaması gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.







