AÖF giriş ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi giriş ekranı ile sınav bilgileri, dersler ve takvime ulaşabiliniyor. 2023-2024 eğitim- öğretim yılının yaklaşması ile AÖF giriş ve AÖF E-devlet giriş ekranı sorgulanıyor.
AÖF GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖF sistemine giriş yapmak için şu adımları izleyin:
- Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edin.
- Anasayfada, "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfada, öğrenci numaranızı ve şifrenizi girin.
- "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
AÖF sistemine giriş yaptıktan sonra, ders kayıtları, sınav sonuçları, not ortalaması gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
AÖF E-DEVLET İLE GİRİŞ EKRANI
AÖF sistemine e-Devlet ile giriş yapmak da mümkündür. Bu yöntem, öğrenci numaranızı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız veya şifrenizi sıfırlamak istiyorsanız kullanışlı olabilir.
AÖF sistemine e-Devlet ile giriş yapmak için şu adımları izleyin:
- Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edin.
- Anasayfada, "E-Devlet ile Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfada, e-Devlet şifrenizi girin.
- "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
E-Devlet ile giriş yaptıktan sonra, ders kayıtları, sınav sonuçları, not ortalaması gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.