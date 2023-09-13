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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları ne zaman 2023?

AÖF 2023-2024 Akademik Takvimi yayınlandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF güz sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri haberimizde.

09:01 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖF güz sınavları

AÖF güz sınavları

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2023-2024 güz dönemi ve bahar dönemi sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF GÜZ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023-2024?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ

AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.



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#Anadolu Üniversitesi
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