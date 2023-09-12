2023-2024 üniversite kayıt işlemleri adayların gündeminde... YKS'den aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin, hangi üniversitelerde eğitim görmeye hak kazandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. YKS sonuçlarına göre üniversitede okuma hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını bugünden itibaren yapabilecek. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Kayıt işlemi için ne, hangi belgeler gerekli? Kayıt için son gün ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başladı. Süreç 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayırları ise bugün sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

E-KAYIT YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Öğrencilerin ders kaydı aşamasına kadar ekstra belge teslim etmesine gerek duyulmayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekilde:

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirme için de elektronik kayıt yapılabilecektir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2022-2023 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4. Elektronik kayıt 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

7. Yükseköğretim kurumlarına e- kayıt sürecinde öğrencinin ortaöğretim mezuniyeti MEB e-okul sisteminden teyit edilerek kayıt yaptıran adaylardan ayrıca ortaöğretim diploması istenmeyecektir.

8. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Millî Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi

ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

9. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yapılamayacağından bu durumdakilerin, elektronik kayıt ekranında kaydının yapılabilmesi için kaydına engel olan eski kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan ilişik kesmeleri gerekecektir.

10. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

11. Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

12. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

13. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi, kayıtların tamamlanmasının akabinde okulun kendi kararıyla belirlenecek. Akademik takvim içerisinde sınav tarihleri gibi detaylar da bulunacak. Üniversitelerin açılış tarihlerinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor.











