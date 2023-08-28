AÖF ikinci üniversite kayıtları
AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) tarafından sınavsız ikinci üniversite programları için başvuruları başladı. İlk üniversite eğitimini tamamlamış ya da devam eden tüm öğrenciler, sınavsız ikinci üniversite programlarına başvuruda bulunabilecekler. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? İşte sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 akademik takvimle belli oldu. Buna göre AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF AKADEMİK TAKVİMİ 2023
AÖF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Fakülte'sinde 2023-2024 dönemi için harç ücretleri açıklandı.