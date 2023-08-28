AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) tarafından sınavsız ikinci üniversite programları için başvuruları başladı. İlk üniversite eğitimini tamamlamış ya da devam eden tüm öğrenciler, sınavsız ikinci üniversite programlarına başvuruda bulunabilecekler. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? İşte sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri...