2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) için başvurular 24 Ekim'de başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar da başvuru için belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. e-YDS 2023 son başvuru tarihi 2 Kasım 2023. Peki, e-YDS başvuruları nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar ödenecek? İşte ayrıntılar...