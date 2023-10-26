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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek 2023? İşte son başvuru tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuruların başladığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar da başvuru için belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Son gün ne zaman?

15:57 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:37 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kaymakamlık sınav başvurusu

Kaymakamlık sınav başvurusu

2023 Kaymakamlık sınavı başvuruları, 3 Aralık'ta uygulanacak olan Kaymakamlık Sınavı öncesinde başladı. Sınava katılım sağlayacak olan Kaymakam adayları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır. İşte, 2023 Kaymakamlık sınavı başvurularında son tarih...

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 30 Ekim'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2023 ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık'ta uygulanacak.

Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır?

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.



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#içişleri bakanlığı
#kaymakamlık başvuru
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