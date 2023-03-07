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Kayseri fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilde hissedildi. Peki Kayseri fay hattı nereden geçiyor? Kayseri’de fay hattı var mı?

15:04 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri'de deprem fayı geçiyor mu?

Kayseri'de deprem fayı geçiyor mu?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Kayseri kent merkezi zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminlertarafından büyütülerek binalara iletilir.

Kayseri Deprem Tehlike Haritası

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Kayseri kent merkezinin kaya türü zemim birimleri üzerinde yer alan kent merkezlerinden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına geliyor. 30 Ekim 2020 de İzmir’e 70 km uzakta meydana gelen Sisam Adası-Kuşadası Körfezi Depremi İzmir kent merkezinde büyük hasar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimlerinin varlığının yanında, düşük yapı kalitesi ve zemin büyütmesi gösterilmiştir.

TDFH na göre Kayseri ve çevresindeki diri faylar (Kırmızı renkli kalın çizgiler diri faylardır. Gri noktalı alanlar alüvyon birimlerini göstermektedir)

Kayseri’deki diri faylar nerede?

TDFH na göre Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay zonları tarafından

sınırlanır. Bu zonlardan ilki kuzeybatıda olup Erkilet Fay Zonu olarak tanımlanmıştır. Eğim atım bileşenli sol yanal atımlı fay karakterinde olup kuzeydoğu doğrultulu olarak uzanır. Güneydoğuda yer alan Erciyes Fay Zonu ise Erciyes dağı boyunca birbirine paralel çok sayıda faydan oluşur. Talas ilçesinin güneydoğusunu sınırlayan eğim atımlı faylardan oluşur ve kuzeydoğuya doğru devam eder

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Kayseri’nin genel yeraltı yapısı: Kırmızı çizgiler diri fayları, sarı alanlar volkanik kayaları, noktalı grialan alüvyonları göstermektedir.
Kayseri kentinin depremselliği bununla da sınırlı değildir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Yeşilhisar ilçe merkezleri
ile yine Kayseri’ye bağlı eski köy/belde niteliğine sahip 18 mahallesi doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır.

Kayseri'de fay hattı var mı, deprem bölgesi mi?

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, yaptığı açıklamada, ''Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." dedi.

Kayseri deprem risk haritası

“Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir.” diyen Üzeltürk, “Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." depremde en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır" gerçeğini unutmadan Her zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayalım ve unutturmayalım.” dedi.

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#Kayseri
#deprem
#kayseri fay hattı
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Kayseri fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
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