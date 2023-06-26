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Kayseri İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Kayseri imsak ve iftar vakti, Kayseri ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Kayseri imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Kayseri namaz vakitleri şöyle:

16:27 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri namaz vakitleri

Kayseri namaz vakitleri

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı günü idrak edilecek. Türkiye’nin dört bir yanında imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri merak ediliyor. Arefe günü oruç tutacaklar ise namaz vakitlerini öğrenmek istiyor.
vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Kayseri imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri imsak vakti saat kaçta?

Kayseri iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Kayseri imsak vakti - Kayseri iftar vakti - Kayseri sabah ve akşam ezanı vakitleri merak ediliyor. 27 Haziran Salı Kayseri'de imsak vakti saat 3:17’de giriyor. Kayseri akşam ezanı vakti ise 20:14. Kayseri imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).



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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023