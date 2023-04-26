Kayseri seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Peki Kayseri seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı? Muharrem İnce Kayseri seçim sonuçları oy oranı ne? İşte Kayseri seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Kayseri kaç milletvekili çıkarıyor?

YSK verilerine göre Kayseri 10 milletvekilini TBMM’ye gönderiyor. 2018'de yapılan seçimde 10 milletvekili çıkarabilen Kayseri ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %90,60 oranlarında gerçekleşmişti.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Hulusi Akar

2- Ayşe Böhürler

3- Şaban Çopuroğlu

4- Murat Cahid Cıngı

5- Sayın Bayar Özsoy

6- Mahmut Gürcan

7- Emine Timuçin

8- Hüseyin Cahit Özden

9- Hüseyin Okandan

10- Deniz Mustafa Çağan

CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Dursun Ataş

2- Abdullah İlker Sungur

3- Hüseyin Cengiz Gürbüz

4- Betül Tosun

5- Kazım Yücel

6- Serap Durmuş

7- Süleyman Bozkurt

8- Mehmet Sebati Ataman

9- Sedat Kılınç

10- Belgüzar Kılıç

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMAİL ÖZDEMİR

2 MUSTAFA BAKİ ERSOY

3 ADNAN İNCETOPRAK

4 METE KURT

5 MÜLAYİM GÜL AKARSU

6 ERGÜN ERYILMAZ

7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ

8 KAYHAN SARAÇ

9 MUSTAFA BOZKURT

10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR

YEŞİL SOL PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- DAĞISTAN BUDAK

2- NURAN ERGEN KILIÇ

3- HASAN DAŞKIN

4- FADİK TEMİZYÜREK

5- İZZET KAPLAN

6- RANA BERK

7- İHSAN SARIYAR

8- SELMA KARAMAN

9- ALİ ÇELEBİ

10- NECLA AKTAY

MEMLEKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Hasan Çetin

2- Furkan Ahmet Tecer

3- Beyza Şahin

4- Tunahan Önder

5- Yusuf İhsan Atasun

6- İsmail Furkan Altan

7- Ali Kerem Yağcıoğlu

8- Nuri Furkan Sarı

9- Yasir Çakmak

10- Yılmaz Altın

2023 seçimleri Kayseri seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Kayseri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kayseri milletvekilleri burada yer alacaktır.

Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kayseri seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,3’ünü alırken, Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 18,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,1’ini aldı.

Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Kayseri oy oranı % 72,1 olurken, AK Parti 6, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,1’ini alarak CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.

Kayseri’de hangi parti ne kadar oy aldı? Kayseri’de hangi parti kazandı?

AK Parti % 50,6 MHP % 21,5 CHP % 12,4 İYİ Parti % 11 HDP % 2,1

Kayseri yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oyların % 63,39’unu alırken, İYİ Parti adayı Dursun Ataş ise oyların % 31,52’sinin aldı.

Kayseri ilçeleri hangileri?

AKKIŞLA, BÜNYAN, DEVELİ, FELAHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ, TALAS, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR



