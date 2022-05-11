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Kaza orucu nedir: Çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?

Diyanet'in açıklamalarına göre Ramazan orucunu tutmakla sorumlu olan bireyler, bir mazeretten dolayı tutamadıklarında oruç sayısını belirler ve bu oruçlarını bayram günleri dışında tutarlar. Kaza orucu dediğimiz tutulması gereken oruçların bayram günlerin dışında tutulmasıdır. Peki, kaza orucu nedir? Çok sayıda kaza orucu olanlar kaza orucunu nasıl tutmalıdır? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza orucu nedir: Çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır? ​​ ​
Kaza orucu nedir: Çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır? ​​

Tutulacak kaza orucu, her kaza orucuna niyet edilerek yapılır. İşte, kaza orucuna dair Diyanet'in açıklamaları.

KAZA ORUCU NEDİR?

Kaza orucu Ramazan ayı boyunca ya da bazı günlerde orucu tutamayan kişilerin daha sonradan kaza ettikleri durumlardan biridir. Pek çok neden ile kaza orucu tutulmaktadır. Üzerine farz olan kişiler borçlarını ödemek için kaza orucu tutmaktadır. Kaza orucu tutmanın herhangi bir zamanı bulunmamaktadır. Yalnız Ramazan ayı boyunca kaza orucu tutulmamaktadır. Ramazan bayramı bitimi ile kaza orucu tutulmaya başlanır. Hem kadın hem de erkeklere farz olan Ramazan orucu toplamda 30 gün tutulmaktadır. Bu süre içerisinde tutamayan kişiler borcunu kaza etmektedir.

KİŞİNİN ÇOK SAYIDA KAZA ORUCU VARSA NASIL TUTMALIDIR?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

1. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.

2. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

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