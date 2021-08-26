Kebap nasıl yapılır? Adana kebap tarifi, Urfa Kebap tarifi, Patlıcan kebabı yapılışı

Türk mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alan kebaplar, yöreden yöreye göre farklılık gösterir. En bilindikleri arasında Urfa ve Adana ve Patlıcan kebabı gelse de, mutfağımız kebap konusunda oldukça zengin seçeneklere sahip. Peki, lezzetli bir kebap nasıl yapılır? İşte Adana kebap, Urfa Kebap ve Patlıcan kebabı tarifi haberimizde...

ADANA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma

100 gram iç yağı

1 çorba kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

REKLAM

Yapılışı

Kıymayı, pul biber ve toz biberle iyice yoğurun. Buzdolabına koyup 1,5-2 saat kadar dinlendirin. Dolaptan çıkarıp tuzunu koyun. Tekrar yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan avucunuzun aldığı kadar parçalar kopararak şişlere tutturun. Elinize yapışmaması için ara sıra avucunuzu ıslatarak bir elinizle şişi tutun, diğer elinizle de kıymayı şişe tutturarak kebabı hazırlayın.

Mangalı yakın. Şişleri ızgaraya dizip iki taraflı olarak pişirin. Sumaklı soğan salatası ve yeşil salata ile sıcak olarak servis yapın.

URFA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu eti

300 g kuyruk yağı

Yarım çay bardağı pul biber

REKLAM

1 tatlı kaşığı isot

2 tatlı kaşığı tuz

Tırnak pide

Yapılışı

Etin sinirlerini temizleyip zırhlayın. Eti zırhlayınca hemen bir kaba alıp, buzdolabına koyun. Aynı şekilde kuyruk yağını da zırhlayın. Et ile kuyruk yağını birleştirip, tekrar bir kez zırhlayın.

Etin içine tuzu ekleyin ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz eti buzdolabında 2 saat kadar bekletin. 2 saatin sonunda yoğrulmuş eti şişlere dikkatli bir biçimde arada elinizi ıslatarak takın ve şişe yapıştırın.

Meşe kömürü ile yaktığınız mangal köz haline gelince şişleri mangala yerleştirin. Şişleri sürekli çevirerek, iki tarafın da eşit pişmesini sağlayın.

REKLAM

Tırnak pideyi şişlere bastırarak, fazla yağını aldırın. Pideyi servis tabağına alıp, şişleri üzerine çektirin. Közlenmiş domates, biber ve soğan ile birlikte maydanoz ile süsleyin ve Urfa kebabını servis edin. Afiyet olsun!

PATLICAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

REKLAM

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı et suyu (tercihen)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları alaca olacak şekilde soyun ve yuvarlak biraz geniş dilimler halinde doğrayın.

Patlıcanların üzerine biraz tuz serpin ve bekletin. Böylece acımtırak suyu süzülür.

REKLAM

Süzüldükten sonra bol suda yıkanır.

Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın.

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.

Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin.

Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin.

Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun.

Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin.

Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin.

Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

REKLAM

Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin.

Sarımsak, et suyu ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın.

Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin.

Yemek suyunu çekince ocaktan veya fırından alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun

KEBAP YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Kebap, yapılması ustalık ve biraz da yetenek isteyen geleneksel bir yemektir. Kebap yapımı için etinizin, şişlerinizin ve mangalınızın kaliteli olması gerekir. Kebap yemek tarifi püf noktalarına dikkat ederseniz tadına doyulmaz bir kebap elde etmiş olacaksınız. Kebap; taze soğan, domates,biber, kıvırcık marul, limon, turp, soğan piyazı, ayran, lavaş ve tırnak lahmacun ile ikram edilebilir. Kebap püf noktaları ise dikkat gerektirmektedir. Kebap için kullanacağınız şişler çelik ya da aliminyum olmamalı. Mutlaka demir şiş kullanmalısınız. Çünkü aliminyum ya da çelik şişler çok ısınır ve etinizi kurutur. Kıyma yapılmış etten asla adana kebap olmaz. Et muhakkak zırhlanmış olmalıdır. Büyük ve çift saplı antep dövme zırh ile etinizi zırhlayabilir ya da kasabınızdan zırhlanmış et isteyebilirsiniz. Kullanacağınız et süt kuzusu eti olmamalı. En ideali bir ya da iki yaşındaki erkek koyun eti olmalı. 750 gram kol eti ile 250 gram sırt eti karışık olarak alınmalı ve sinirleri ayıklanmalıdır. Orta yağlı bir et seçilmelidir. Urfa kebabı en lezzetli yapan şey ise kuyruk yağıdır. Bir kilogram et için 300 gram kuyruk yağı kullanılmalıdır. Eğer kaya tuzu kullanırsanız kebabınız daha leziz olur. Ayrıca mangaldaki yağları çekmesi amacı ile lahmacun satan yerlerden tırnak pide almalı ve kebapları şişten çekerken tırnak pide kullanmalısınız.