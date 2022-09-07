Perde Pilavı Nasıl Yapılır? Lezzeti Ve Görseli İle Muhteşem Perde Pilavı Tarifi

Perde Pilavı Siirt yöresine ait çok eski Türk yemeklerindendir. Perde pilavı, bu yörede yapılan düğünlerde mesajlar içeren geleneksel ve temsili bir yemek olarak geline sunulur. Evde de kolaylıkla yapılabilen perde pilavı tarifini sizler için derledik.

PERDE PİLAVI TARİFİ

Perde pilavı malzemeleri:

2 bardak un

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 kaşık sıvıyağ

Su

Pilav için:

1 kase tavuk göğsü

2 bardak pirinç

2 kaşık tereyağı

REKLAM

3 bardak tavuk suyu

1 bardak tuzsuz badem

1 kaşık kuş üzümü

1 kaşık dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin.

Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

REKLAM

Afiyet olsun

PERDE PİLAVI NEDİR?

Perde pilavı, fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir ve Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Yumurta, süt ve yağ ile yoğurularak hazırlanan hamur, özel tencereye yufka şeklinde sıvanır. Bu hamur üzerine badem içi ile şekiller verilir. Önceden kızartılan keklik veya tavuk eti et suyu ile hafifçe pişen pirinçle beraber çeşitli baharat, badem içi, çam fıstığı ile birlikte hamurla sıvalı tencereye yerleştirilir. Tencerenin ağız tarafı da hamurla sıvanarak kapağı örtülür. Önceleri kor ateş üzerinde döndürülerek pişirilen Perde Pilavı, şimdi fırınlarda pişirilmektedir. Pişen pilav, genişçe bir tepsi içine, tencerenin ters yüz edilmesiyle kolay şeklinde boşaltılır. Sıvanmış hamur, börek gibi kızarmıştır. Bu kabuk yarılarak servis yapılır. Siirt Perde Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

REKLAM

Kerkük mutfağında hazırlanan bir pilav çeşididir.

ÖZGÜN Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik)

ÖZGÜN Bamya kızartması nasıl yapılır?

ÖZGÜN Kışlık Domates Sosu Konservesi Tarifi- Domates Sosu Nasıl Yapılır?