Özgün Perde Pilavı Nasıl Yapılır? Lezzeti Ve Görseli İle Muhteşem Perde Pilavı Tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Perde Pilavı Nasıl Yapılır? Lezzeti Ve Görseli İle Muhteşem Perde Pilavı Tarifi

Pilavın örtülmüş ve süslenmiş hali olan perde pilavi Siirt'e ait lezzetli bir yöresel yemektir. İç pilavı ve hamur kaplaması ile yapılan perde pilavının pişme derecesi çok önemlidir. Nefis perde pilavı tarifini sizler için hazırladık. Perde pilavı içi nasıl hazırlanır, perde pilavı hamuru nasıl yapılır, nasıl pişirilir? İşte perde pilavı tarifine ilişkin tüm ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PERDE PİLAVİ TARİFİ: Perde pilavı nasıl yapılır, perde pilavı içi, hamuru, malzemeleri, pişme süresi
Perde pilavı tarifi

Perde Pilavı Siirt yöresine ait çok eski Türk yemeklerindendir. Perde pilavı, bu yörede yapılan düğünlerde mesajlar içeren geleneksel ve temsili bir yemek olarak geline sunulur. Evde de kolaylıkla yapılabilen perde pilavı tarifini sizler için derledik.

PERDE PİLAVI TARİFİ

Perde pilavı malzemeleri:

2 bardak un

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 kaşık sıvıyağ

Su

Pilav için:

1 kase tavuk göğsü

2 bardak pirinç

2 kaşık tereyağı

3 bardak tavuk suyu

1 bardak tuzsuz badem

1 kaşık kuş üzümü

1 kaşık dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin.

Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun

PERDE PİLAVI NEDİR?

Perde pilavı, fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir ve Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Yumurta, süt ve yağ ile yoğurularak hazırlanan hamur, özel tencereye yufka şeklinde sıvanır. Bu hamur üzerine badem içi ile şekiller verilir. Önceden kızartılan keklik veya tavuk eti et suyu ile hafifçe pişen pirinçle beraber çeşitli baharat, badem içi, çam fıstığı ile birlikte hamurla sıvalı tencereye yerleştirilir. Tencerenin ağız tarafı da hamurla sıvanarak kapağı örtülür. Önceleri kor ateş üzerinde döndürülerek pişirilen Perde Pilavı, şimdi fırınlarda pişirilmektedir. Pişen pilav, genişçe bir tepsi içine, tencerenin ters yüz edilmesiyle kolay şeklinde boşaltılır. Sıvanmış hamur, börek gibi kızarmıştır. Bu kabuk yarılarak servis yapılır. Siirt Perde Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Kerkük mutfağında hazırlanan bir pilav çeşididir.

Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik)
ÖZGÜN
Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik)

Bamya kızartması nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Bamya kızartması nasıl yapılır?

Kışlık Domates Sosu Konservesi Tarifi- Domates Sosu Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN
Kışlık Domates Sosu Konservesi Tarifi- Domates Sosu Nasıl Yapılır?

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi- Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ÖZGÜN
Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi- Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Sıcak hava geri geliyor

Sıcak hava geri geliyor

Serin hava etkisini yitirecek.
Apartman sakinleri sokağa döküldü

Apartman sakinleri sokağa döküldü

​İçme suyu hattı patladı: Sular ikinci kata kadar fışkırdı.
Masayı devirme ruleti

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

​İsimden ve Türkçe yazılardan rahatsız oldular.

​Makam aracı seyir halindeyken ateş edildi: 2 yaralı

​İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş.

​Erdoğan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı.

​6+6'ya takılan 50 binden fazla araç var.

Pakistan'da yeni felaket alarmı.

İsviçre'den krize garip çözüm önerisi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.