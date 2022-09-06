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Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik)

Kökeni 18. yüzyıl Fransız tatlısı Sufle ülkemizde de çokça sevilen, yapılan bir tatlıdır. Çok hızlı pişmesi ve az malzemeden yapılması ile sufle tarifi sıklıkla tercih edilen tariflerden biri. Sufle yapımında en önemli püf noktası kabarması ve içinin yeterince ıslak kalmasıdır. Nefis çikolatalı sufle tarifini, pişme süresi malzemeleri ve püf noktaları ile sizler için hazırladık. İşte çayınızın kahvenizin muhteşem eşlikçisi tam ölçülü 4 kişilik sufle tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sufle Tarifi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır, Sufle Kaç Dakika Pişer, Kaç Kaloridir?
4 kişilik çikolatalı sufle tarifi

Sufle, bir ana yemek veya tatlı olarak servis edilebilir. Avrupa'da mıtfaklarda sufle yapımı ustalık gerektiren bir tatlıdır. Sufle tarifi yapılışı, ölçüsü ve püf noktaları haberimizde.

SUFLE NASIL YAPILIR? (4 KİŞİLİK)

4 kişilik sufle malzemeler

3 yumurta

4 yemek kaşığı şeker

50 gram tereyağı

2, 5 yemek kaşığı damla çikolata

Yarım su bardağı un

Kapları yağlamak için sıvı yağ

Üzer için

Pudraşekeri

4 KİŞİLİK SUFLE YAPILIŞI

Fırını 220 derecede çalıştırıp ısınmaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpın.

Ayrı bir tavada tereyağını ve çikolatayı eritin ve altını kapatın.

Unu ekleyip iyice karıştırın.

Bu karışımı yumurtaya kayıp hepsini tekrar çırpın ve yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında ortalama 8 dakika pişirin.

Çok pişerse kek olur dikkatli olun.

Üzerine az pudra şekeri ile servis yapabilirsiniz.

ÇİKOLATALI SUFLE KAÇ KALORİDİR?

Çikolatalı suflenin 100 gramında 360 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (110 gr) çikolatalı sufle 396 kaloridir.

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