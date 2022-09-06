Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik) Kökeni 18. yüzyıl Fransız tatlısı Sufle ülkemizde de çokça sevilen, yapılan bir tatlıdır. Çok hızlı pişmesi ve az malzemeden yapılması ile sufle tarifi sıklıkla tercih edilen tariflerden biri. Sufle yapımında en önemli püf noktası kabarması ve içinin yeterince ıslak kalmasıdır. Nefis çikolatalı sufle tarifini, pişme süresi malzemeleri ve püf noktaları ile sizler için hazırladık. İşte çayınızın kahvenizin muhteşem eşlikçisi tam ölçülü 4 kişilik sufle tarifi...

Abone Ol