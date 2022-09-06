Ustalık göstergesi: Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? (4 Kişilik)

Sufle, bir ana yemek veya tatlı olarak servis edilebilir. Avrupa'da mıtfaklarda sufle yapımı ustalık gerektiren bir tatlıdır. Sufle tarifi yapılışı, ölçüsü ve püf noktaları haberimizde.
SUFLE NASIL YAPILIR? (4 KİŞİLİK)
4 kişilik sufle malzemeler
3 yumurta
4 yemek kaşığı şeker
50 gram tereyağı
2, 5 yemek kaşığı damla çikolata
Yarım su bardağı un
Kapları yağlamak için sıvı yağ
Üzer için
Pudraşekeri
4 KİŞİLİK SUFLE YAPILIŞI
Fırını 220 derecede çalıştırıp ısınmaya bırakın.
Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpın.
Ayrı bir tavada tereyağını ve çikolatayı eritin ve altını kapatın.
Unu ekleyip iyice karıştırın.
Bu karışımı yumurtaya kayıp hepsini tekrar çırpın ve yağlanmış sufle kaplarına paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında ortalama 8 dakika pişirin.
Çok pişerse kek olur dikkatli olun.
Üzerine az pudra şekeri ile servis yapabilirsiniz.
ÇİKOLATALI SUFLE KAÇ KALORİDİR?
Çikolatalı suflenin 100 gramında 360 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (110 gr) çikolatalı sufle 396 kaloridir.