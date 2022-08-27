Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi- Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Shepherd’s Pie’ın, 1700’lü yıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de Pazar yemeklerinden kalanlarla bir şeyler yapmak isteyen ev kadınları tarafından ortaya çıkarılmıştır. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Birleşik Krallık ülkelerinde çok sık karşımıza çıkan shepherd’s pie’ın yapılışı ise oldukça pratik. Sizin için nefis bir shepherd’s pie tarifimiz var. İşte detaylar...

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi

Malzemeler

400 gr kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet doğranmış soğan

2 adet kabukları soyulup küp küp doğranmış domates veya 2 kaşık domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

REKLAM

2 adet küp küp doğranmış havuç (isteğe göre rendelenmiş olarak ta kullanılabilir)

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı mısır

4 adet büyük patates

100 gr tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar veya mozarella peyniri

½ su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın ve bir kenara alın.

2 kaşık zeytinyağı koyduğunuz tavaya soğanları ekleyip karıştırarak yüksek ateşte kavurun, sonrasında kıymayı ekleyerek iyice pişinceye kadar ara ara karıştırın.

REKLAM

Domates salçası, biber salçası (tercihe göre doğranmış domates) ve havuçları ekleyerek 10 dakika daha pişirin.

Mısır, bezelye ve baharatları koyup yarım su bardağı sıcak su ekledikten sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin.

Diğer taraftan haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin. Süt, tereyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın, çok yumuşak olmamasına dikkat edin.

Kıyma karışımını cam veya porselen bir fırın kabına alın.

Üzerlerine patates püresini yayın. Bazı yerlerini çatal ile delin, böylece üstünün daha kıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

En üste birkaç küçük parça tereyağı serpiştirin.

REKLAM

Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Pişirme süresinin bitimine 5 dakika kala, üzerine kaşar veya mozarella peynirini serpin.

15 dakika dinlendirdikten sonra Shepherd’s Pie servise hazır. Afiyet olsun!