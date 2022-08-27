Özgün Shepherds Pie (Çoban Payı) Tarifi- Shepherds Pie (Çoban Payı) Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ÖZGÜN HABERLER

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi- Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İngiltere’ye özgü yemeklerden biri olan Shepherd’s Pie, Türkçeye “çoban payı” ya da “çoban böreği” diye çevirebileceğimiz nefis bir yemek. Kıyma ve patatesin muhteşem birleşmesi ile yapılan Shepherd’s pie (Çoban Payı) yemeği yediyen yetmişe herkesin sevebileceği lezzetli bir ana yemektir. Peki, Shepherd’s pie (Çoban Payı) nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis Shepherd’s pie (Çoban Payı) tarifi, yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Shepherds pie (çoban böreği, payı) nasıl yapılır? Shepherds pie (çoban payı) tarifi malzemeleri ve yapılışı
Shepherd's pie (çoban payı)

Shepherd’s Pie’ın, 1700’lü yıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de Pazar yemeklerinden kalanlarla bir şeyler yapmak isteyen ev kadınları tarafından ortaya çıkarılmıştır. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Birleşik Krallık ülkelerinde çok sık karşımıza çıkan shepherd’s pie’ın yapılışı ise oldukça pratik. Sizin için nefis bir shepherd’s pie tarifimiz var. İşte detaylar...

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Tarifi

Malzemeler

400 gr kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet doğranmış soğan

2 adet kabukları soyulup küp küp doğranmış domates veya 2 kaşık domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet küp küp doğranmış havuç (isteğe göre rendelenmiş olarak ta kullanılabilir)

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı mısır

4 adet büyük patates

100 gr tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar veya mozarella peyniri

½ su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Shepherd’s Pie (Çoban Payı) Yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın ve bir kenara alın.

2 kaşık zeytinyağı koyduğunuz tavaya soğanları ekleyip karıştırarak yüksek ateşte kavurun, sonrasında kıymayı ekleyerek iyice pişinceye kadar ara ara karıştırın.

Domates salçası, biber salçası (tercihe göre doğranmış domates) ve havuçları ekleyerek 10 dakika daha pişirin.

Mısır, bezelye ve baharatları koyup yarım su bardağı sıcak su ekledikten sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin.

Diğer taraftan haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin. Süt, tereyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın, çok yumuşak olmamasına dikkat edin.

Kıyma karışımını cam veya porselen bir fırın kabına alın.

Üzerlerine patates püresini yayın. Bazı yerlerini çatal ile delin, böylece üstünün daha kıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

En üste birkaç küçük parça tereyağı serpiştirin.

Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Pişirme süresinin bitimine 5 dakika kala, üzerine kaşar veya mozarella peynirini serpin.

15 dakika dinlendirdikten sonra Shepherd’s Pie servise hazır. Afiyet olsun!

Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu: Kayseri Nevzine tatlısı tarifi
ÖZGÜN
Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu: Kayseri Nevzine tatlısı tarifi
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Araç sahiplerine müjde

Araç sahiplerine müjde

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz'

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.
120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi.

'Kanal İstanbul iptal edildi' iddialarına yalanlama.

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz
Gündem

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
Gündem

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.
Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor
Spor

Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El İttihad Kalba'ya transfer oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.