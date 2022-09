Kebap nasıl yapılır? Adana, Urfa, Beyti, Tepsi, Şeftali, Altı Ezmeli, Patlıcan kebaplarının yapılışı

Türk mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alan kebaplar, yöreden yöreye göre farklılık gösterir. En bilindikleri arasında Urfa ve Adana ve Patlıcan kebabı gelse de, mutfağımız kebap konusunda oldukça zengin seçeneklere sahip. Peki, lezzetli bir kebap nasıl yapılır? İşte Adana kebap, Urfa Kebap ve Patlıcan kebabı tarifi haberimizde...

ADANA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma

100 gram iç yağı

1 çorba kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

Yapılışı

Kıymayı, pul biber ve toz biberle iyice yoğurun. Buzdolabına koyup 1,5-2 saat kadar dinlendirin. Dolaptan çıkarıp tuzunu koyun. Tekrar yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan avucunuzun aldığı kadar parçalar kopararak şişlere tutturun. Elinize yapışmaması için ara sıra avucunuzu ıslatarak bir elinizle şişi tutun, diğer elinizle de kıymayı şişe tutturarak kebabı hazırlayın.

Mangalı yakın. Şişleri ızgaraya dizip iki taraflı olarak pişirin. Sumaklı soğan salatası ve yeşil salata ile sıcak olarak servis yapın.

URFA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu eti

300 g kuyruk yağı

Yarım çay bardağı pul biber

1 tatlı kaşığı isot

2 tatlı kaşığı tuz

Tırnak pide

Yapılışı

Etin sinirlerini temizleyip zırhlayın. Eti zırhlayınca hemen bir kaba alıp, buzdolabına koyun. Aynı şekilde kuyruk yağını da zırhlayın. Et ile kuyruk yağını birleştirip, tekrar bir kez zırhlayın.

Etin içine tuzu ekleyin ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz eti buzdolabında 2 saat kadar bekletin. 2 saatin sonunda yoğrulmuş eti şişlere dikkatli bir biçimde arada elinizi ıslatarak takın ve şişe yapıştırın.

Meşe kömürü ile yaktığınız mangal köz haline gelince şişleri mangala yerleştirin. Şişleri sürekli çevirerek, iki tarafın da eşit pişmesini sağlayın.

Tırnak pideyi şişlere bastırarak, fazla yağını aldırın. Pideyi servis tabağına alıp, şişleri üzerine çektirin. Közlenmiş domates, biber ve soğan ile birlikte maydanoz ile süsleyin ve Urfa kebabını servis edin. Afiyet olsun!

BEYTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

400 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yufka

Sosu için:

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı su

BEYTİ YAPILIŞI

Köfteler için sarımsak ve soğanı robottan geçirin ve suyunu süzün. Daha sonra bir kaba alın.

Ardından kıyma, yumurta, zeytinyağı, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun.

Köftelerinizi buzdolabında bir süre dinlendirin.

Dinlendikten sonra kıymaya kebap şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Köftelerinizi fırına verin ve güzelce pişirin.

Diğer taraftan da sosu için tereyağını eritip içine salçaları ilave edin.

Suyunu da ekleyip 1-2 dakika kaynayana kadar karıştırın. Köfteleri fırından çıkarınca lavaşlara sarıp 2 parmak kalınlığında dilimleyin.

Tekrar fırına verip 5-10 dakika daha kızarttığınız kebapları tabağa alın.

Fırından çıkarınca üzerine çırpılmış yoğurt ve salçalı sosu ekleyip servis edebilirsiniz.

CİĞER KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram taze kuzu karaciğeri

250 gram kuzu kuyruk yağı

1 yemek kaşığı Şanlıurfa Biberi

10 gram tuz

Odun kömürü

Ciğer kebabı şişleri

Sunumunda:

Közlenmiş taze biber

Kuru soğan

Maydanoz

Nane

Açık ekmek (lavaş) ya da yufka ekmek (sac ekmeği),

Limon

Şanlıurfa Biberi

Ayran

Ciğer Kebabı Yapılışı:

Kuzu karaciğeri fındık büyüklüğünde küpler halinde doğranır. Kuzuların kuyrukları kuyruklar ciğerlerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranır. Kebap şişinden daha ince ve kısa olan özel ciğer kebabı şişlerine; bir ciğer + bir kuyruk + iki ciğer + bir kuyruk + bir ciğer saplanır. Toplamda bir ciğer şişine 4 adet ciğer parçası, 2 tane kuyruk parçası saplanır.

Mangalda önceden hazırlanan odun kömürü ateşi kor haline gelince şişler kor ateş üzerine konulur. Pişme esnasında ciğerlerin üzerine (önceden bir kapta hazırlanarak karıştırılan) Şanlıurfa Biberi ve tuz karışımından serpilerek mangalın üzerine tekrar konur, şişleri çevrile çevrile pişirilir. Pişen ciğerler; açık ekmeğinin (lavaş) veya yufka (sac) ekmeğinin arasına şişler ciğerden çekilerek servis yapılır. Açık ekmek (lavaş) ya da yufka (sac) ekmek ile yapılan dürüme mevsimine göre; maydanoz, kuru soğan, nane, tuz, közlenmiş taze biber (isot) eklenir .

ŞEFTALİ KEBABI TARİFİ

MALZEMELER:

1 adet kuzu gömleği

1 adet kuru soğan

500 gram kuzu ve dana kıyma karışımı

3 tutam maydanoz

Karabiber

Kimyon

Tuz

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Kıymayı geniş bir kaba alın.

Üzerine ince doğranmış soğanı ve maydanozu ekleyin.

Ardından tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun.

Ayrı bir kapta kuzu gömleğini en az 15 dakika ılık suda yumuşaması için bekletin.

Hazırladığınız kıymadan köftelik parçalar alın ve oval şeklini verin.

Kuzu gömleğini, hazırladığınız köfteleri bir kez dolayabilecek şeritler halinde kesin.

Köfteleri kuzu gömleğinin ucuna koyup sarın ve aynı işlemi köfte harcınız bitene kadar tekrarlayın.

Hazırladığınız şeftali kebabını fırın kabına sıralayın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Piştikten sonra sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

PATLICAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı et suyu (tercihen)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları alaca olacak şekilde soyun ve yuvarlak biraz geniş dilimler halinde doğrayın.

Patlıcanların üzerine biraz tuz serpin ve bekletin. Böylece acımtırak suyu süzülür.

Süzüldükten sonra bol suda yıkanır.

Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın.

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.

Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin.

Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin.

Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun.

Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin.

Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin.

Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin.

Sarımsak, et suyu ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın.

Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin.

Yemek suyunu çekince ocaktan veya fırından alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

TEPSİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilo kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane sivri biber

1 tane kapya biber

3 tane domates

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı isot

Üzeri için;

Domates

Biber

4 adet patates

Salçalı Sos İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

TEPSİ KEBABI YAPILIŞI

Kebap İçin kıymayı derin bir kap içerisine alalım.

Üzerine minik minik doğradığımız soğan, biber, maydanoz, kabuğunu soyup doğradığımız domates ve de baharatları ekleyip yoğuralım, malzemeler iyice karışsın.

Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde elimizle bastırarak döşeyelim.

Üzerine yuvarlak dilimlediğimiz patates, domates ve biberleri dizelim.

Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirelim.

Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır.

SOĞAN KEBABI TARİFİ

SOĞAN KEBABI MALZEMELERİ

2 kg kebaplık soğan (arpacık)

800 gr yağlı kıyma

Yarım su bardağı nar ekşisi sosu

Tuz, karabiber, kırmızı biber

1,5 su bardağı su

SOĞAN KEBABI YAPILIŞI

Soğanlarımızın iki ucunu kesiyoruz ve bol suda yıkıyoruz.

Dıştan bir zar kabuğu soyulacaktır. Tamamen soyulmamasına dikkat edin, kurumaması için kabuklar gerekli.

Kıymamızın içine biraz tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek yoğuralım.

Soğanları fotoğrafta görüldüğü gibi tepeden aşağı doğru keselim; midye gibi açılıncaya dek.

Kıymalardan küçük küçük toplar yapıp, soğanlarımızın aralarına yerleştirelim.

Sonra da tüm soğanları tepsiye yan yana dizelim.

Bir bardak suya biraz tuz ilave edip tepsinin üzerine gezdirelim.

200 derece fırında yarım saat pişirelim.

Yarım su bardağı nar ekşisi sosuna yarım su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve fırındaki yemeğimizin üzerine gezdirelim.

Yarım saat daha 200 derecede pişirelim.

Lavaş ve piyazla, yanında bir bardak ayranla servis edebilirsiniz.

KEBAP YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Kebap, yapılması ustalık ve biraz da yetenek isteyen geleneksel bir yemektir. Kebap yapımı için etinizin, şişlerinizin ve mangalınızın kaliteli olması gerekir. Kebap yemek tarifi püf noktalarına dikkat ederseniz tadına doyulmaz bir kebap elde etmiş olacaksınız. Kebap; taze soğan, domates,biber, kıvırcık marul, limon, turp, soğan piyazı, ayran, lavaş ve tırnak lahmacun ile ikram edilebilir. Kebap püf noktaları ise dikkat gerektirmektedir. Kebap için kullanacağınız şişler çelik ya da aliminyum olmamalı. Mutlaka demir şiş kullanmalısınız. Çünkü aliminyum ya da çelik şişler çok ısınır ve etinizi kurutur. Kıyma yapılmış etten asla adana kebap olmaz. Et muhakkak zırhlanmış olmalıdır. Büyük ve çift saplı antep dövme zırh ile etinizi zırhlayabilir ya da kasabınızdan zırhlanmış et isteyebilirsiniz. Kullanacağınız et süt kuzusu eti olmamalı. En ideali bir ya da iki yaşındaki erkek koyun eti olmalı. 750 gram kol eti ile 250 gram sırt eti karışık olarak alınmalı ve sinirleri ayıklanmalıdır. Orta yağlı bir et seçilmelidir. Urfa kebabı en lezzetli yapan şey ise kuyruk yağıdır. Bir kilogram et için 300 gram kuyruk yağı kullanılmalıdır. Eğer kaya tuzu kullanırsanız kebabınız daha leziz olur. Ayrıca mangaldaki yağları çekmesi amacı ile lahmacun satan yerlerden tırnak pide almalı ve kebapları şişten çekerken tırnak pide kullanmalısınız.

