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İstifa sesleri ayyuka çıkmıştı: Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu oraya işaret etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi? sorusuna “CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir.” diyerek cevap verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına verdiği cevabın detayları.

13:46 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini, sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oranında oy aldığını bildirdi. YSK Başkanı Yener, açıklamasıda şunları dile getirdi: “Sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oranında toplam oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum." Seçim sonuçları neticesinde sandıktan bir kez daha yenilgiyle çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

Konu ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti: "CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na ne cevap verdi?

Parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#istifa
#chp
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