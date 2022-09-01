Kenan Karaman Beşiktaş’ı bırakıyor: İşte yeni takımı ve sözleşme detayı

Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig 'e hızlı bir giriş yapan Beşiktaş 'ta sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekipte kadroda düşünülmeyen Kenan Karaman, Bundesliga yolunda.

Kenan Karaman Schalke 04 ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?

Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak.

Kenan Karaman Beşiktaş'ta kaç gol attı?

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, daha önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf, Hannover ve Hoffenheim'da oynamıştı.

Kenan Karaman Beşiktaş forması ile 35 maçta görev yaparken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kenan Karaman

Kenan Karaman kimdir?

Kenan Karaman, 5 Mart 1994 tarihinde Stuttgart, Almanya'da doğdu. Santrafor mevkiinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

REKLAM

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

REKLAM

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yaptı. DFB-Pokal'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üretti. Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev aldı 12 gol atıp 10 de asist yaptı.

REKLAM

Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi. 15 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Karaman'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.