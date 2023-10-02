Kentsel dönüşüm, şehirlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapısını iyileştirilmesi amacıyla yapılan bir dizi çalışmayı ifade eder. Bu çalışmalar, kentlerin daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmasını sürdürüyor. Taslak çalışmaya göre kentsel dönüşüme girecek binalar için kat maliklerinin tamamının rızası yerine üçte ikisinin rızasıyla süreç başlatılabilecek.

Kentsel dönüşüm ne zaman Meclis’e gelecek?

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm kanun teklifinde neler var?

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmasını sürdürüyor. Taslak çalışmayla evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor. Böylece kentsel dönüşüm oranın artması amaçlanıyor.

Taslak çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulması,,bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacağı belirtiliyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Bu birim sadece İstanbul'daki riskli alanların dönüştürülmesine yönelik faaliyet gösterecek ve dünüşüme ilişkin bütçe oluşturacak. Çalışmaya göre taslakta İstanbul'daki dönüşüm bütçesi için işlevini yitirmiş hazine alanlarının satılması, bazı rezerv alanların kat karşılığı müteahhitlere verilmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Öncelik İstanbul'da imara kapalı alanlarda bulunan ve depreme dayanıksız binalara verilecek. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlardaki yeni konutlar için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak. İmara kapalı alanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak bu bölgelerde yeşil alanlar ya da parklar oluşturulacak.

Kentsel dönüşüm ilk hangi bölgelerden başlayacak?

Kentsel dönüşüm öncelikle 1. Derece deprem kuşağında yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan illerden başlayacaktır. Bu kapsamda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerimiz 1inci derece deprem kuşağında bulunmaları nedeni ile öncelikli iller olup, fay hatları, sel ve heyelana maruz bölgeler gibi afet risklerinin fazla olduğu alanlar tespit edilecek ve uygulamalara tespitler doğrultusunda başlanacak ve uygulama aşama aşama ülke sathına yayılacaktır.

İstanbul’da İlk adım nerede atılacak?

Gerek İstanbul gerekse Kocaeli, Adapazarı, Bursa İzmir gibi illerimizin de öncelikle 1inci derece deprem kuşağnda bulunan ilçeleri ile, afet riski açısından acil önem arz eden ilçeleri öncelikli olacaktır.

Kentsel dönüşümde masrafları kim karşılayacak?

Riskli Yapı Tespit ve yıkım işleri mülkiyet sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere gerçekleştireceklerdir.

Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından, İstanbul'da kira yardımı tutarı artırıldı. Buna göre; İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.











