Özgün Kira artış oranı ne zamana kadar geçerli?
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Kira artış oranı ne zamana kadar geçerli?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçen yıl kiracıları rahatlatmak için konutlarda yüzde 25 sınırı getirdik. Temmuz ayında bitiyor. dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 sınırı sürecek mi?
Kiralarda yüzde 25 artış oranı ne zaman sona erecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi.

Kiralarda yüzde 25 sınırı sürecek mi?

  • Bakan Nebati şu açıklamalarda bulundu: "Olağanüstü dönemlerdeki şartlarla ilgili aldığınız kararları olağan dönemlerde yapmayacaksınız. Geçen yıl kiracılarımızı rahatlatmak için konutlarda yüzde 25'lik sınır getirmiştik, Temmuz ayında bitiyor. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesinde kendi aralarında anlaşacaklar. Bu geçici bir süreçti, 1 yıllıktı.

Burada konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi bulunan vatandaşların kira veriyormuş gibi ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak bankaların konut kullanımında ortaya koymuş olduğu sert duruşu bu kampanyalar dışında konut edinimi sağlayacak imkanları gevşeteceğiz. Önümüzdeki süreçte konut sahipliği daha da kolaylaşmış olacak.”

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