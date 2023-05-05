Kırşehir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Kırşehir ilinin 1 milletvekili AK Parti, 1 milletvekili ise CHP kazandı. Bu seçime katılım %86,24 oranlarında gerçekleşmişti. Kırşehir 2018 seçim sonucu ne? Kırşehir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? Kırşehir AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 NECMETTİN ERKAN

2 OSMAN ARSLAN

CHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 METİN İLHAN

2 ŞEREF BARAN

İYİ PARTİ KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 TURAN YILDIRIM

2 ASAF KAYAOĞLU

MHP KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 ALİ AYDIN AKPINAR

2 MEHMET AY

2023 seçimleri Kırşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Kırşehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kırşehir milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Kırşehir Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Kırşehir cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 55,7’sini alırken, Kırşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 12,3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 2,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Kırşehir milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Kırşehir Cumhur İttifakı oy oranı % 58,2 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Kırşehir oy oranı yüzde 36,7’sini aldı. CHP Kırşehir’de 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Kırşehir’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Kırşehir milletvekilleri şunlardır:

Mustafa Kendirli (AK Parti) Metin İlhan (CHP)

2018 Kırşehir’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Kırşehir 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 41,2 CHP % 25,6 MHP % 16,9 İYİ Parti % 10,1 HDP % 4,7

2019 Kırşehir yerel seçim sonuçları

CHP Kırşehir Belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu oyların % 44,79’unu alırken, AK Parti adayı Yaşar Bahçeci ise oyların % 38,67’ini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







