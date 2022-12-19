Özgün Kırşehir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Kırşehir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Kırşehir TOKİ kura çekimi tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapanlar bulundukları ilin TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başlayan kura çekimi tarihi ise etap etap yapılıyor. Kırşehir TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandı. TOKİ kura çekilişi Kırşehir merkez, Çiçekdağı, Kaman, Mucur’da yapılacak. Kırşehir’de yapılacak TOKİ konutu sayısı 939 olacak. Peki, Kırşehir TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Kırşehir TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırşehir TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kırşehir TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Kırşehir TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama

Kırşehir TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. Kırşehir TOKİ kura sonuçları başvuru sahiplerinde araştırılıyor. Bu ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Kırşehir kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini sorguluyor. Peki, Kırşehir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kırşehir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Kırşehir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 17-25 Aralık tarihleri arasında TOKİ dördüncü etap kuraları çekilecek. Bu etapta Kırşehir de yer aldı. Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık'ta yapılacak.

Kırşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kırşehir kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kırşehir TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kırşehir TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

KIRŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kırşehir’de TOKİ konutları nereye yapılacak?

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

  • Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
  • Bitlis'te 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
  • Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
  • Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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