Kırtasiye ödeneği yatmaya başladı mı? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla öğretmenlerin kırtasiye ücreti merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Peki, bu yıl öğretmen kırtasiye ödenekleri yatırılmaya başlandı mı?

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge göndermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.

2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı.