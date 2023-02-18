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Emniyet şeridinde lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, emniyet şeridinde hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştirenlere TIR’ın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.T. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. İşte detaylar.

12:54 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocaeli haberleri

Kocaeli haberleri

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, aracın patlayan lastiğini değiştiren 3 kişiye TIR çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

TIR EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 02.00 sıralarında, TEM yolu Acısu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.T.'nin kullandığı 34 UU 7002 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. A.T., aracı emniyet şeridine çekerken, arkadaşları Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin’den yardım istedi. Kaza yerine gelenler lastiği değiştirdiği sırada F.Ü. yönetimindeki 34 DLF 993 plakalı TIR, hafif ticari araca çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.T. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. TIR şoförü F.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin’in cenazeleri, işlemlerin ardından memleketleri Sakarya’ya gönderilecek.



#Kocaeli
#tır
#kaza
#Kartepe
#TEM otoyolu
1 saat önce
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