Özgün Orta gelirliye konut kredisi kampanyasında alınan konutlar kiraya verilebilecek mi, satılabilecek mi?
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Orta gelirliye konut kredisi kampanyasında alınan konutlar kiraya verilebilecek mi, satılabilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla duyurduğu "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda başlangıç tarihi 16 Ocak olarak belirlendi. Başvuru için detaylar merak kazandı. Orta gelirliye konut kredisi kampanyasında alınan konutların satılıp satılmayacağı merak ediliyor. Peki, Orta gelirliye konut kredisi kampanyasında alınan konutlar kiraya verilebilecek mi, satılabilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konutlar satılacak mı: Orta gelirliye konut kredisi kampanyası evler kiralanabilir mi, satılabilir mi?
Özgün

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlığın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasıyla, 81 ilde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ilk evini alacak vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedefleniyor. Projeden 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek.

ORTA GELİRLİYE KONUK KREDİSİ ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANI

İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

ALINAN KONUTLAR SATILABİLECEK Mİ, KİRALANABİLECEK Mİ?

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

HANGİ KONUTLAR ALINACAK?

Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı şirketlerin projeleri, 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

Evler sıfır ve sosyal donatı alanları öncelikli, Deprem Yönetmeliği'ne uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

Projeyle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarklarının hızlanması, şehirlerin ekonomilerinin güçlenmesi ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

FİYAT ARTIŞI ÖNLENECEK

Haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir denetleme komisyonu kurulacak.

Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak.

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