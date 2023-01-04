Orta gelirliye konut kampanyası en fazla ne kadar, kaç TL kredi alınacak?

Orta gelirliye konut kredisi için detaylar bugün netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları açıkladı. Alınacak kredi miktarları illere göre belirli oranda sınırlı tutuldu. Buna göre, en fazla ne kadar kredi alınabilecek?

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI DETAYLARI

Yeni Evim Projesi'nde detaylar belli oldu:

Peşinat yüzde 10 Ev 5 yıl satılamayacak 15 yıl vade olacak Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69 Sıfır konuta 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kampanya başvuruları 16 Ocak'tan itibaren alınmaya başlayacak.

YENİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NE?

Yeni evim programını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte hazırladık. 2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza konut hesabını uygulamaya aldık. En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla mayıs ayında konut finansman projesini hayata geçirdik.

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EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALINABİLECEK?

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

İKİNCİ EL KONUT ALINABİLECEK Mİ?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir.

Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız.

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

ÖZGÜN Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına kimler başvurabilir?