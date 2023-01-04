Orta gelirliye konut kredisi ödemesi nasıl hesaplanır? 0,69 kredi ile konut taksiti hesaplama

Orta Gelirliye Konut kampanyasında son detaylar belli oldu. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirlilerin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasında kapsam ve şartları için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. 0,69 fiaz ile Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ziraat Bankası’nın “konut kredisi hesaplama” bölümüne girebilir buradan farklı seçeneklerden sadece konut kredisi olanı seçebilir, ardından çekmek istediğiniz kredi tutarını girebilir, kullanmak istediğiniz vade sayısını işaretleyebilir ve son olarak da faiz oranını seçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIF BANKA KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KUVEYTTÜRK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

0,69 FAİZ ORANI İLE ÖRNEK KREDİ HESAPLAMA

Kredi Tutarı: 1.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,69

Taksit Sayısı: 180 ay

Taksit Tutarı: Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Peşinat yüzde 10

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69

Sıfır konuta 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

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ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için konut hesabını uygulamaya aldık. Vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında konut finasman projesini hayata geçirdik. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle de dar gelirle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırıyoruz. Yeni Evim piyasa koşullarına göre avantajlı faiz ve ilk üç yıl bakanlık katkısıyla ödeme kolaylığı, hane halkının geliriyle uyumlu bir program.

Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

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Vatandaşlar için üç durum var. Konutlar tamamlanmış , krediye uygun ve yapımı başlanacak konutlar için uygun olacak. İlk iki durumda ilgili bankalar tarafından kredilendirme uygun olursa bakanlık katkısı sağlanacak. Üçüncü durumda ise konutun bir parçası oluduğu projenin bankalar tarafından kredilendirmeye uygun olarak değerlendirilmesi kıstas olacaktır.

ÖZGÜN Ota gelirliye İstanbul'da sıfır konuta 15 yıl vadeli 5 milyon TL kredi imkanı

ÖZGÜN Orta gelirliye konut kampanyası en fazla ne kadar, kaç TL kredi alınacak?