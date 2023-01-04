Özgün Ota gelirliye İstanbulda sıfır konuta 15 yıl vadeli 5 milyon TL kredi imkanı
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Ota gelirliye İstanbul'da sıfır konuta 15 yıl vadeli 5 milyon TL kredi imkanı

Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği yeni kampanya ile ilgili Bakan Nebati kamu bankaları ile ilgili kredi ve ödeme planı hakkında açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69’dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi. İstanbul için sıfır bir konutta 15 yıl vadeli 5 milyon TL kredi imkanı verilmiş olacak. Peki, başvurular nasıl, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Gelirliye Konut Projesi: İstanbulda konut alma şartları, taksit sayısı, faiz oranı kaç? Ne kadar kredi alınacak?
İstnanbul konut kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu.

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar.

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir, bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

İSTANBUL KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İstanbul'da konut kredisi kapmaynasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için 15 yıl vade ile 5 milyon TL kredi imkanı bulunuyor.

Orta gelirliye konut kampanyası en fazla ne kadar, kaç TL kredi alınacak?
ÖZGÜN
Orta gelirliye konut kampanyası en fazla ne kadar, kaç TL kredi alınacak?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına kimler başvurabilir?
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Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına kimler başvurabilir?

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Yüzde kaç peşinat gerekiyor?
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SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Yüzde kaç peşinat gerekiyor?

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