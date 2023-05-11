Konya Akşehir seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları 2023 ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Akşehir İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Akşehir YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Akşehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Konya Akşehir ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın batısında yer alan Akşehir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir ilçedir. İlçenin tarihi MÖ 2000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok uygarlık bu topraklarda hüküm sürmüştür.

Akşehir'in ismi, ilçede yaşayan ve ilçenin kalkınmasına önemli katkı sağlamış olan Şeyh Edebali'nin oğlu Akşehirli İmam Hatip Mehmet Efendi'nin adından gelmektedir. İlçede yer alan tarihi ve kültürel yapılar arasında Eşrefoğlu Camii, Nasreddin Hoca Türbesi, İmaret Camii ve Ulu Camii yer almaktadır.

Coğrafi olarak, ilçe, 3.267 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Konya ovasının batısında yer alan Akşehir, güneyde Sultan Dağları, kuzeyde Emir Dağları ve batıda Eber Gölü ile çevrilidir. İlçede iklim, karasal iklim özellikleri gösterir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Akşehir, 51 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Adliye Mahallesi, Alibeyhüyük Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Başpınar Mahallesi, Bebek Mahallesi, Beyler Mahallesi, Beylik Mahallesi, Boğazkent Mahallesi, Boyalı Mahallesi, Büyükbelen Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Cerrah Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dağkıran Mahallesi, Davutlu Mahallesi, Deliktaş Mahallesi, Doğanlı Mahallesi, Elmapınarı Mahallesi, Emirgazi Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Eşrefoğlu Mahallesi, Eymir Mahallesi, Fatihtepe Mahallesi, Göçerler Mahallesi, Gökçedam Mahallesi, Güdüllü Mahallesi, Gül Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Hacıhasan Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, İlyaslı Mahallesi, İsmil Mahallesi, Karaçalı Mahallesi, Karadere Mahallesi, Karadiken Mahallesi, Karahüyük Mahallesi, Karayakup Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Kelebek Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Kızılyazı Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Mahrut Mahallesi, Malya Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Saraylar Mahallesi, Şahinbey Mahallesi, Şahinler Mahallesi, Süleymanlı Mahallesi, Şükrübey Mahallesi, Taşlı Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Toklucak Mahallesi, Turan Mahallesi, Tuzlukçu Mahallesi, Ulupınar Mahallesi, Yalı Mahallesi, Yarbaşı Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Yılanlı Mahallesi, Yukarıgökdere Mahallesi, Yukarıkızılcaören Mahallesi, Yukarıtekke Mahallesi, Yürükler Mahallesi, Zafer Mahallesi.

İlçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 94.137'dir. Nüfusun yaklaşık %75'i kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, nohut, fasulye, patates ve sebzelerdir.







